О’Нил: Я должен был получить два приза MVP, которые достались Стиву Нэшу

О’Нил был признан самым ценным игроком лиги в 2000 году.



«Мы с Леброном Джеймсом похожи. Мы могли бы становиться MVP каждый год. Но голосующие не отдают тебе это звание каждый год, а у Леброна их уже четыре. Я легко должен был получать три. Коби тоже должен был выигрывать три. Я должен был получить те два, что достались Стиву Нэшу. Меня это взбесило, и Нэш об этом знает», — приводит слова О’Нила Sports Illustrated.