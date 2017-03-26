Джеймс: Это один из самых трудных сезонов в моей карьере
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс назвал нынешний сезон одним из самых тяжёлых в своей карьере.
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«Это один из самых трудных сезонов в моей карьере, просто
После 72 матчей регулярного первенства «Кливленд» занимает первое место в Восточной конференции, имея на одно поражение меньше, чем «Бостон Селтикс», при равном количестве побед — оба клуба выиграли по 47 матчей.
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