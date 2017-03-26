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26 марта 2017, 10:52 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Кливленд» уступил «Вашингтону», Джон Уолл набрал 37 очков

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленда» дома уступили «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, прошедшая в субботу в Кливленде, завершилась со счетом 127:115 (40:26, 31:35, 25:30, 31:24) в пользу «Вашингтона», в составе которого защитник Джон Уолл оформил дабл-дабл — 37 очков и 11 передач, а его партнер по команде Брэдли Билл набрал 27 баллов.

У «Кливленда» 24 очка и 11 подборов на свой счет записал Леброн Джеймс, защитник Кайри Ирвинг принес команде 23 балла, третьим по результативности у хозяев стал Кевин Лав — 17 очков.

Результаты других матчей дня:

«Даллас» — «Торонто» — 86:94;.

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 106:98;.

«Портленд» — «Миннесота» — 112:100.
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