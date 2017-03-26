«Кливленд» уступил «Вашингтону», Джон Уолл набрал 37 очков
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Кливленда» дома уступили «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, прошедшая в субботу в Кливленде, завершилась со счетом 127:115 (40:26, 31:35, 25:30, 31:24) в пользу «Вашингтона», в составе которого защитник Джон Уолл оформил
У «Кливленда» 24 очка и 11 подборов на свой счет записал Леброн Джеймс, защитник Кайри Ирвинг принес команде 23 балла, третьим по результативности у хозяев стал Кевин Лав — 17 очков.
Результаты других матчей дня:
«Даллас» — «Торонто» — 86:94;.
«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 106:98;.
«Портленд» — «Миннесота» — 112:100.
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