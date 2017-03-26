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26 марта 2017, 1:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юту Джаз», Кроуфорд набрал 28 очков

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал домашнюю победу над «Ютой Джаз» в первом матче очередного игрового дня в НБА.

Уже в стартовой четверти калифорнийцы оформили мощный спурт, оторвавшись от соперника на 14 очков.

Однако вскоре «Юте» удалось выравнять игру, следующие две четверти остались за ними, таким образом к старту заключительного игрового отрезка преимущество «Клипперс» составляло всего 2 очка.

В последнем игровом отрезке хозяева показали мощную игру в атаке, набросав в кольцо оппонентов 36 очков. Это помогло команде Дока Риверса оформить ещё один рывок и праздновать итоговый успех — 108:95.

Лучшим в составе победителей стал Джамал Кроуфорд, набравший 28 очков. У «Юты» дабл-дабл оформил французский центровой Руди Гобер (26 очков+14 подборов).
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