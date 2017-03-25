Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29202360/
25 марта 2017, 18:54 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

НБА объявила о дисквалификации Ноа на 20 игр за нарушение антидопинговой программы

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. НБА на своем официальном сайте объявила о дисквалификации центрового «Нью-Йорк Никс» Жоакима Ноа на 20 игр за нарушение антидопинговой программы.

В анализах французского игрока был обнаружен селективный модулятор андрогенных рецепторов, употребление которого запрещено нынешним коллективным договором. Ранее Yahoo! Sports сообщал, что субстанция попала в организм Ноа из-за употребления им пищевой добавки, которая продается без рецепта. Француз признал свою вину и, по утверждению источника, оказал полное содействие соответствующим органам во время расследования данного случая.

Центровой из-за травм не играет с 4 февраля, позже Ноа перенес артроскопическую операцию на левом колене, фактически закончив сезон. Таким образом, Ноа пропустит оставшиеся десять игр текущего сезона и не поможет «Никс» в первых десяти матчах следующего сезона.

После подписания четырехлетнего контракта с «Никс» на 72 миллиона долларов в качестве свободного агента Ноа в этом сезоне провел 46 игр. В среднем он набирал 5 очков и совершал 8,7 подбора за матч.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Баскетболист Лоусон отрицает нарушение испытательного срока, суд перенесен на май

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Разыгрывающий клуба НБА «Сакраменто Кингз» Тай Лоусон отрицает нарушения условий испытательного срока после вождения автомобиля в нетрезвом виде, судебные слушания по делу перенесены на май, сообщает The Score.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США