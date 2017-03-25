НБА объявила о дисквалификации Ноа на 20 игр за нарушение антидопинговой программы
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. НБА на своем официальном сайте объявила о дисквалификации центрового «Нью-Йорк Никс» Жоакима Ноа на 20 игр за нарушение антидопинговой программы.
В анализах французского игрока был обнаружен селективный модулятор андрогенных рецепторов, употребление которого запрещено нынешним коллективным договором. Ранее Yahoo! Sports сообщал, что субстанция попала в организм Ноа
Центровой
После подписания четырехлетнего контракта с «Никс» на 72 миллиона долларов в качестве свободного агента Ноа в этом сезоне провел 46 игр. В среднем он набирал 5 очков и совершал 8,7 подбора за матч.
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