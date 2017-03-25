НБА объявила о дисквалификации Ноа на 20 игр за нарушение антидопинговой программы

В анализах французского игрока был обнаружен селективный модулятор андрогенных рецепторов, употребление которого запрещено нынешним коллективным договором. Ранее Yahoo! Sports сообщал, что субстанция попала в организм Ноа из-за употребления им пищевой добавки, которая продается без рецепта. Француз признал свою вину и, по утверждению источника, оказал полное содействие соответствующим органам во время расследования данного случая.

Центровой из-за травм не играет с 4 февраля, позже Ноа перенес артроскопическую операцию на левом колене, фактически закончив сезон. Таким образом, Ноа пропустит оставшиеся десять игр текущего сезона и не поможет «Никс» в первых десяти матчах следующего сезона.

После подписания четырехлетнего контракта с «Никс» на 72 миллиона долларов в качестве свободного агента Ноа в этом сезоне провел 46 игр. В среднем он набирал 5 очков и совершал 8,7 подбора за матч.