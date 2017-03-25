«Лейкерс» торжественно открыли статую Шакила О’Нила у арены в Лос-Анджелесе

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О’Нил провел в «Лос-Анджелесе» восемь сезонов, три раза подряд стал чемпионом НБА, завоевал титул самого ценного игрока регулярного чемпионата-2000 и трижды признавался самым ценным игроком финальной серии. Он стал четвертым игроком «Лейкерс», статуя которого стоит рядом с ареной клуба (после Джерри Уэста, Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара).

Церемонию посетили бывшие одноклубники и тренеры знаменитого центрового, а также легенды «Лейкерс», сообщает lakersnation.com. Бронзовая статуя весит 544 килограмма, ее высота составляет 2,7 метра.

Всего в НБА О’Нил провел 20 сезонов, четыре раза стал чемпионом, 15 раз участвовал в Матче звезд и восемь раз включался в символическую сборную лиги. В составе сборной США он побеждал на чемпионате мира-1994 и Олимпийских играх-1996.

Баскетболисты «Лейкерс» в пятницу обыграли «Миннесоту» в овертайме со счетом 130:119.