СМИ: Ноа будет дисквалифицирован на 20 матчей НБА
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Французский центровой «Нью-Йорк Никс» Жоаким Ноа будет дисквалифицирован на 20 матчей НБА за нарушение антинаркотической программы ассоциации, сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на собственные источники.
В результатах анализов игрока было обнаружено вещество, употребление которого запрещено нынешним коллективным договором. Эта субстанция попала в организм Ноа
Как сообщается, француз пропустит 10 матчей в нынешнем регулярном чемпионате и еще 10 в следующем. Центровой не играет с 27 февраля, когда перенес артроскопическую операцию на левом колене, фактически закончив сезон. По словам источника в НБА, он недавно начал бегать и тренироваться.
После подписания четырехлетнего контракта с «Никс» на 72 миллиона долларов в качестве свободного агента, Ноа в этом сезоне в среднем набирал только 5 очков и совершал 8,7 подбора в 46 играх.
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