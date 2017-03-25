СМИ: Ноа будет дисквалифицирован на 20 матчей НБА

В результатах анализов игрока было обнаружено вещество, употребление которого запрещено нынешним коллективным договором. Эта субстанция попала в организм Ноа из-за употребления им пищевой добавки, которая продается без рецепта. Француз признал свою вину и, по утверждению источника, оказал полное содействие соответствующим органам во время расследования данного случая.

Как сообщается, француз пропустит 10 матчей в нынешнем регулярном чемпионате и еще 10 в следующем. Центровой не играет с 27 февраля, когда перенес артроскопическую операцию на левом колене, фактически закончив сезон. По словам источника в НБА, он недавно начал бегать и тренироваться.

После подписания четырехлетнего контракта с «Никс» на 72 миллиона долларов в качестве свободного агента, Ноа в этом сезоне в среднем набирал только 5 очков и совершал 8,7 подбора в 46 играх.