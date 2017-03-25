«Лейкерс» прервали 6-матчевую серию поражений, одолев «Миннесоту»
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме победили «Миннесоту Тимбервулвз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
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Игра, прошедшая в пятницу в
В составе победителей самым результативным стал Джордан Кларксон, набравший 35 очков и установивший по этому показателю личный рекорд (он также забросил 8 трехочковых из 10, что тоже является его лучшим достижением в карьере),
Наибольшее количество баллов гостям принес Эндрю Уиггинс — 36,
В другом матче лидер Западной конференции «Голден Стэйт» на своей площадке в Окленде обыграл «Сакраменто» со счетом 114:100, одержав шестую победу подряд.
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