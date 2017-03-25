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25 марта 2017, 10:29 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» прервали 6-матчевую серию поражений, одолев «Миннесоту»

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в овертайме победили «Миннесоту Тимбервулвз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Игра, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 130:119 (26:27, 28:40, 26:21, 29:21, 21:10) в пользу хозяев паркета, которые прервали серию из шести поражений кряду.

В составе победителей самым результативным стал Джордан Кларксон, набравший 35 очков и установивший по этому показателю личный рекорд (он также забросил 8 трехочковых из 10, что тоже является его лучшим достижением в карьере), дабл-дабл оформил Джулиус Рэндл (23 очка + 12 подборов).

Наибольшее количество баллов гостям принес Эндрю Уиггинс — 36, дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (25 очков + 13 подборов) и Рики Рубио (19 очков + 15 передач).

В другом матче лидер Западной конференции «Голден Стэйт» на своей площадке в Окленде обыграл «Сакраменто» со счетом 114:100, одержав шестую победу подряд.
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