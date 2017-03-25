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25 марта 2017, 10:21 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Семьдесят очков Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Бостоном»

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Финикс Санз», несмотря на 70 очков защитника Девина Букера, проиграли «Бостон Селтикс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Бостоне, завершилась со счетом 130:120 (29:16, 37:27, 31:37, 33:40) в пользу хозяев паркета. «Санз» потерпели седьмое поражение подряд.

В составе проигравших 70 очков набрал 20-летний Девин Букер, став 11-м игроком в истории НБА, который достиг этой отметки в одном матче. Кроме того, атакующий защитник, проводящий лишь второй сезон в НБА, установил рекорд по набранным баллам среди баскетболистов «Финикса» за все время.

Наибольшее количество очков победителям принес Айзея Томас — 34; по дабл-даблу оформили Эл Хорфорд (15 очков + 10 подборов) и Джей Краудер (13 очков + 10 подборов).

Результаты других матчей:

«Вашингтон» — «Бруклин» — 129:108,

«Индиана» — «Денвер» — 117:125,

«Орландо» — «Детройт» — 115:87,

«Шарлотт» — «Кливленд» — 105:112,

«Милуоки» — «Атланта» — 100:97,

«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 117:107,

«Чикаго» — «Филадельфия» — 107:117.
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