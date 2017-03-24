Возле «Стэйплз Центра» откроют статую О’Нилу

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Торжественная церемония пройдет перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой» в ночь с пятницы на субботу.