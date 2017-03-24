Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29196640/
24 марта 2017, 20:47 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Возле «Стэйплз Центра» откроют статую О’Нилу

Возле домашней арены «Лейкерс» «Стэйплз Центр» откроют статую экс-центрового «озерных» Шакила О'Нила, сообщает Sportando.

Возле домашней арены <span class=error>Лейкерс</span> Стэйплз Центр откроют статую <nobr>экс-центрового</nobr> озерных <span class=error>Шакила</span> О'Нила. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Торжественная церемония пройдет перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой» в ночь с пятницы на субботу.

Бронзовая статуя легендарного игрока команды весит 544 килограмма, ее высота составляет 2,7 метра. Ранее возле арены были открыты статуи Джерри Уэста, Мэджика Джонсона и Карима Абдул-ДЖабара.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Кто угрожает Слуцкому. Все о скандале в Волгограде

Самая громкая отставка в КХЛ

Бышовец стал заместителем Черчесова