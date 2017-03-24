Возле «Стэйплз Центра» откроют статую О’Нилу
Возле домашней арены «Лейкерс» «Стэйплз Центр» откроют статую
экс-центрового «озерных» Шакила О'Нила, сообщает Sportando.
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Торжественная церемония пройдет перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой» в ночь с пятницы на субботу.
Бронзовая статуя легендарного игрока команды весит 544 килограмма, ее высота составляет 2,7 метра. Ранее возле арены были открыты статуи Джерри Уэста, Мэджика Джонсона и Карима
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