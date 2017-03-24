«Бруклин» намерен подписать контракт с Теодосичем, Эртелем или Йовичем
«Бруклин Нетс» ищет усиление на позицию разыгрывающего защитника в Европе.
Как сообщает известный инсайдер Дэвид Пик на своей странице в «Твиттере», руководство клуба рассматривает возможность подписания контракта с одним из топовых защитников Евролиги.
В частности, на прицеле у «Бруклина» Милош Теодосич (ЦСКА), Томас Эртель («Анадолу Эфес»), Стефан Йович («Црвена Звезда») и Брэд Уонамейкер («Дарушшафака»).
В нынешнем регулярном чемпионате «Бруклин» является худшей командой ассоциации с балансом побед/поражений 15/56.
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