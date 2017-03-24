Баскетболист Лоусон отрицает нарушение испытательного срока, суд перенесен на май

Лоусон был задержан за вождение в состоянии опьянения в январе 2015 года в Денвере, а в ноябре того же года признал свою вину. Слушание по делу баскетболиста, которому грозило до 180 дней тюрьмы, прошли в январе 2016 года. По итогам заседания Лоусону был установлен трехлетний испытательный срок с условием, что пробы на алкоголь, взятые у него, будут чистыми.

В начале марта в американских СМИ сообщалось, что Лоусон нарушил условия испытательного срока, трижды сдав положительный тест на алкоголь в течение шести месяцев. На судебном слушании баскетболист заявил, что не нарушал условий испытательного срока и попросил оборудовать его машину специальным устройством, которое определяло бы наличие алкоголя в организме водителя. После заявлений Лоусона судья перенес слушания по делу на май.