НБА: «Бруклин» обыграл «Финикс» украинца Лэня и впервые в сезоне одержал две победы подряд
В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых «Бруклин Нетс» обыграл «Финикс Санс» с украинцем Алексеем Лэнем в составе и одержал вторую подряд победу в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 126:98.
Алексей Лэнь в этой игре набрал 11 очков и сделал 11 подборов.
Майами — Торонто — 84:101 (33:23, 14:22, 21:30, 16:26).
М: Уайтсайд (16 + 14 подборов), Драгич (13 + 7 подборов + 7 передач), Макгрудер (13), Ричардсон (12), Джонсон (11), Дж. Джонсон (10 + 4 блок-шота).
Т: ДеРозан (40 + 6 подборов), Пауэлл (14), Райт (13 + 7 подборов), Такер (9 + 7 подборов), Валанчюнас (2 + 8 подборов), Паттерсон (5 + 10 подборов).
Бруклин — Финикс — 126:98 (22:32, 30:18, 32:15, 42:33).
Б: Лопес (19), Макдэниэлс (16 + 8 подборов), Букер (14 + 8 подборов), Лин (13), Гудвин (12), Эйси (12), Уайтхэд (11), Хэмилтон (10),
Ф: Букер (28), Крисс (23 + 11 подборов), Лэнь (11 + 11 подборов), Юлис (10 + 12 передач), Барбоза (11), Уильямс (4 + 7 подборов).
Даллас — Клипперс — 97:95 (29:24, 19:30, 29:21, 20:20).
Д: Сет Карри (23), Барнс (21), Новицки (14), Ноэл (8 + 12 подборов), Мэттьюз (5 + 6 передач).
ЛАК: Гриффин (21), Пол (15 + 6 передач), Джордан (14 + 18 подборов), Риверс (13),
САС: Олдридж (23 + 8 подборов), Ленард (19 + 7 подборов), Миллс (15), Паркер (13 + 7 передач), Газоль (9),
М: Конли (22 + 6 передач), Марк Газоль (13 + 10 подборов + 6 потерь), Рэндолф (8 + 7 подборов).
Портленд —
П: Лиллард (30), Макколлум (20), Нуркич (16 + 10 подборов), Крэбб (11), Тернер (10), Амину (10 + 9 подборов), Вонле (4 + 12 подборов).
НЙ: Порзингис (18 + 9 подборов), Ли (16), Кузминскас (14 + 8 подборов), Рэндл (13), Эрнангомес (10 + 8 подборов).
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН.
1 [Голден Стэйт Уорриорс] Голден Стэйт 57 побед 14 поражений.
2 [Лос-Анджелес Клипперс] Клипперс 43 30.
3 [Сакраменто Кингз] Сакраменто 27 44.
4 [Финикс Санз] Финикс 22 50.
5 [Лос-Анджелес Лейкерс] Лейкерс 20 51.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН.
1 [Кливленд Кавальерс] Кливленд 46 24.
2 [Милуоки Бакс] Милуоки 36 35.
3 [Индиана Пэйсерс] Индиана 36 35.
4 [Чикаго Буллз] Чикаго 34 38.
5 [Детройт Пистонз] Детройт 34 38.
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН.
1 [Бостон Селтикс] Бостон 46 26.
2 [Торонто Рэпторс] Торонто 43 29.
3 [Нью-Йорк Никс]
4 [Филадельфия 76ерс] Филадельфия 26 45.
5 [Бруклин Нетс] Бруклин 15 56.
1 [Юта Джаз] Юта 44 28.
2 [Оклахома Сити Тандер] Оклахома 41 30.
3 [Денвер Наггетс] Денвер 34 37.
4 [Портленд Трэйл Блэйзерс] Портленд 33 38.
5 [Миннесота Тимбервулвз] Миннесота 28 42.
1 [Сан-Антонио Сперс]
2 [Хьюстон Рокетс] Хьюстон 49 22.
3 [Мемфис Гризлис] Мемфис 40 32.
4 [Даллас Маверикс] Даллас 31 40.
5 [Нью-Орлеан Пеликанс]
1 [Вашингтон Уизардз] Вашингтон 43 28.
2 [Атланта Хокс] Атланта 37 34.
3 [Майами Хит] Майами 35 37.
4 [Шарлотт Хорнетс] Шарлотт 32 39.
5 [Орландо Мэджик] Орландо 26 46.
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