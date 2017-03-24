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24 марта 2017, 9:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Финикс» выставил на матч с «Бруклином» самый молодой стартовый состав в истории

«Финикс Санс» выпустил в стартовом составе на матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» Тайлера Юлиса (21 год), Девина Букера (20), Деррика Джонса-младшего (20), Маркиса Крисса (19) и Алексея Лэня (23).

Таким образом, средний возраст этой пятёрки составил 21 год и 14 дней, и это самый молодой стартовый состав в истории лиги.

Предыдущим рекордом владел «Лос-Анджелес Клипперс», который в сезоне-2010/11 выставил в стартовой пятёрке Эрика Бледсо, Эрика Гордона, Аль-Фарука Амину, Блэйка Гриффина и Деандре Джордана, чей средний возраст на тот момент составлял 21 год и 143 дня.
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