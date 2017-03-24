Баскетболисты «Торонто» в гостях обыграли «Майами» в НБА, Дерозан набрал 40 очков

Встреча, прошедшая в Майами в четверг, завершилась со счетом 101:84 (23:33, 22:14, 30:21, 26:16) в пользу «Торонто». Дерозан за 36 минут на паркете реализовал 14 бросков из 25 с игры и 12 из 13 штрафных. Также в его активе 6 подборов, 3 передачи и перехват. Двумя днями ранее защитник набрал 42 очка в победном матче с «Чикаго» (122:120 ОТ).

В составе «Майами» Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл — 16 очков и 14 подборов.

Результаты других матчей дня в НБА:

«Бруклин» — «Финикс» — 126:98;.

«Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 97:95;.

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 97:90;.

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 110:95.