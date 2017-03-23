Маркс: Сложно сказать, сколько времени займет перестройка клуба НБА «Бруклин Нетс»

«Бруклин» занимает последнее место в сводной таблице НБА в нынешнем сезоне, команда одержала 14 побед в 70 матчах регулярного чемпионата. «Бруклин» второй год подряд не попал в плей-офф. Маркс занимает пост генменеджера «Бруклина» с февраля прошлого года.

«Прямо сейчас в “Бруклине” идет перестройка, и сложно сказать, сколько времени она займет. Это зависит от многих факторов: как клуб сработает на рынке свободных агентов, как быстро будут развиваться молодые игроки, кто будет задрафтован, все ли будут здоровы в сезоне, и так далее, и так далее… Мы уверены в том, что стратегическое развитие даст свой результат», — сказал Маркс.

В 2009 году владельцем контрольного пакета акций «Бруклина» стал Михаил Прохоров. Российский бизнесмен завершил сделку по покупке всех акций «Нетс» в 2015 году.

«Если говорить о работе в “Нетс”, о работе с Прохоровым, то, в целом, все именно так, как я и ожидал. Это великолепный опыт. Да, работы очень много, но важно, что все мы — от владельца до персонала клуба — объединены одной целью, движемся в одном направлении. Все в клубе хорошо понимают, где клубу нужно еще прибавлять», — отметил Маркс.