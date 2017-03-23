Дюрант возобновил тренировки и может вернуться до конца регулярного чемпионата
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, восстанавливающийся после растяжения связок левого колена и ушиба голени, провёл первую тренировку на площадке, сообщает ESPN.
Во время занятия он выполнял беговые упражнения, а также броски, в том числе и в движении. В организации со сдержанным оптимизмом оценивают возможность возращения игрока в строй до окончания регулярного чемпионата.
Форвард получил травму 28 февраля и за 22 прошедших дня преодолел примерно половину восстановительного периода.
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