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23 марта 2017, 12:49 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант возобновил тренировки и может вернуться до конца регулярного чемпионата

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, восстанавливающийся после растяжения связок левого колена и ушиба голени, провёл первую тренировку на площадке, сообщает ESPN.

Во время занятия он выполнял беговые упражнения, а также броски, в том числе и в движении. В организации со сдержанным оптимизмом оценивают возможность возращения игрока в строй до окончания регулярного чемпионата.

Форвард получил травму 28 февраля и за 22 прошедших дня преодолел примерно половину восстановительного периода.
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