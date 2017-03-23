Ибака-забияка. Такой драки в НБА вы еще не видели (видео)
В матче между «Торонто Рэпторз» и «Чикаго Буллз» Серж Ибака подрался с Робином Лопесом.
Робин Лопес — баскетболист «Чикаго Буллз»: 213 сантиметров роста и 116 килограмм живой массы, почти все из которых мышцы. Серж Ибака из «Торонто Рэпторз» — 208 сантиметров в высоту и 111 килограммов отборной испанской мускулатуры конголезского происхождения. Что будет, если эти двое вдруг захотят подраться?
Ответ мы увидели во время очередного матча НБА, в котором «Рэпторз» встречались с «Буллз». В третьем периоде в обычном игровом моменте вспыхнула потасовка — Лопесу
Оказалось, что Лопес разозлился на толчок Ибаки в спину локтем во время борьбы за подбор. Баскетболистов пытались расцепить партнеры по команде и судьи. Несмотря на это, двумя мощными ударами
Оба баскетболиста, естественно, тут же были удалены с площадки. Команды доигрывали встречу уже без них.
— Во время драки меня держали сразу трое игроков. Я лишь инстинктивно выбросил руку вперед, когда меня потащили назад. Зато Ибаке вообще никто не мешал бить меня. Я лишь пытался уклониться, — рассказал Лопес после матча.
— Я мужчина. И как любой мужчина я готов постоять за себя и буду это делать. Я не могу просто смотреть, как меня бьют и уходят. Я защищался — вот что произошло. Никогда не знаешь, что может случится. Он нанес первый удар. Я вынужден был ответить, — объясняет свое видение ситуации Ибака.
В НБА уже определились, каким будет наказание для каждого из баскетболистов. Ибака и Лопес пропустят по матчу лиги. За пропущенное время зарплата обоим выплачиваться не будет. Учитывая размеры контрактов игроков, Ибака потеряет 111 364 доллара, а Лопес — 120 715 долларов. Кроме того на 15 тысяч долларов был оштрафован один из ассистентов «Рэпторз» за слишком агрессивную попытку утихомирить дерущихся. Комиссарам НБА показалось, что его толчок не выглядел миротворческим.
В матче победу одержали баскетболисты «Торонто», переигравшие «Чикаго» в овертайме со счетом 122−120.
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