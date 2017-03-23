Ибака-забияка. Такой драки в НБА вы еще не видели (видео)

Робин Лопес — баскетболист «Чикаго Буллз»: 213 сантиметров роста и 116 килограмм живой массы, почти все из которых мышцы. Серж Ибака из «Торонто Рэпторз» — 208 сантиметров в высоту и 111 килограммов отборной испанской мускулатуры конголезского происхождения. Что будет, если эти двое вдруг захотят подраться?

Ответ мы увидели во время очередного матча НБА, в котором «Рэпторз» встречались с «Буллз». В третьем периоде в обычном игровом моменте вспыхнула потасовка — Лопесу что-то не понравилось то ли в словах, то ли в действиях Ибаки, вот он и кинулся на оппонента с кулаками. Получилось довольно зрелищно.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V71XlP4f1GU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Оказалось, что Лопес разозлился на толчок Ибаки в спину локтем во время борьбы за подбор. Баскетболистов пытались расцепить партнеры по команде и судьи. Несмотря на это, двумя мощными ударами спортсмены-гиганты все же обменяться сумели. Благо, ни один из них не достиг цели. Страшно подумать, что было бы, попади в цель хотя бы один увесистый кулак. Особенно живописно удары выглядят с верхней камеры.

Оба баскетболиста, естественно, тут же были удалены с площадки. Команды доигрывали встречу уже без них.

— Во время драки меня держали сразу трое игроков. Я лишь инстинктивно выбросил руку вперед, когда меня потащили назад. Зато Ибаке вообще никто не мешал бить меня. Я лишь пытался уклониться, — рассказал Лопес после матча.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lRpDYSX5wNM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Я мужчина. И как любой мужчина я готов постоять за себя и буду это делать. Я не могу просто смотреть, как меня бьют и уходят. Я защищался — вот что произошло. Никогда не знаешь, что может случится. Он нанес первый удар. Я вынужден был ответить, — объясняет свое видение ситуации Ибака.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4YfN_a3Acmw?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В НБА уже определились, каким будет наказание для каждого из баскетболистов. Ибака и Лопес пропустят по матчу лиги. За пропущенное время зарплата обоим выплачиваться не будет. Учитывая размеры контрактов игроков, Ибака потеряет 111 364 доллара, а Лопес — 120 715 долларов. Кроме того на 15 тысяч долларов был оштрафован один из ассистентов «Рэпторз» за слишком агрессивную попытку утихомирить дерущихся. Комиссарам НБА показалось, что его толчок не выглядел миротворческим.

В матче победу одержали баскетболисты «Торонто», переигравшие «Чикаго» в овертайме со счетом 122−120.