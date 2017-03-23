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23 марта 2017, 8:29 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Действующий чемпион НБА «Кливленд» проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Клуб «Кливленд Кавальерс», который является действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проиграл на выезде «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата нынешнего сезона НБА.

Встреча, прошедшая в столице штата Колорадо в среду, завершилась со счетом 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23) в пользу хозяев. У победителей 21 очко набрал Гэри Харрис, а Никола Йокич оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). В составе «Кливленда» самым результативным на паркете был Кайри Ирвинг, набравший 33 очка, а лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс ограничился 18 результативными баллами.

В другом матче дня баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» разгромили дома «Филадельфию Севенти Сиксерс» со счетом 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27). У победителей Энес Кантер набрал 24 очка и сделал 11 подборов, а Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (18 очков + 11 подборов + 14 передач). В составе гостей 20 очков набрал Ник Стаускас.

Результаты других встреч среды:

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 102:109,

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:100,

«Вашингтон Уизардз» — «Атланта Хокс» — 104:100,

«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 117:95.
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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» разгромить «Филадельфию» в матче НБА

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» разгромить «Филадельфию» в матче НБА

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. «Оклахома» нанесла крупное поражение «Филадельфии» со счетом 122:97 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер хозяев Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл в сезоне.
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