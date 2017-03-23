Действующий чемпион НБА «Кливленд» проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Клуб «Кливленд Кавальерс», который является действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проиграл на выезде «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата нынешнего сезона НБА.
Встреча, прошедшая в столице штата Колорадо в среду, завершилась со счетом 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23) в пользу хозяев. У победителей 21 очко набрал Гэри Харрис, а Никола Йокич оформил
В другом матче дня баскетболисты «Оклахома-Сити Тандер» разгромили дома «Филадельфию Севенти Сиксерс» со счетом 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27). У победителей Энес Кантер набрал 24 очка и сделал 11 подборов, а Расселл Уэстбрук оформил
Результаты других встреч среды:
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 102:109,
«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:100,
«Вашингтон Уизардз» — «Атланта Хокс» — 104:100,
«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 117:95.
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