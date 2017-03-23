Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» разгромить «Филадельфию» в матче НБА
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. «Оклахома» нанесла крупное поражение «Филадельфии» со счетом 122:97 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер хозяев Расселл Уэстбрук оформил очередной
трипл-дабл в сезоне.
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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Энес Картер, набравший 24 очка. Разыгрывающий защитник хозяев Расселл Уэстбрук оформил 35-й в текущем сезоне
У гостей наибольшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Ник Стаускас (22).
«Оклахома» занимает шестое место в Западной конференции, одержав 42-ю победу в 71 встрече. «Филадельфия» идет на 13-й строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 26 побед после 71 игры.
В параллельных матчах «Шарлотт» на выезде обыграл «Орландо» (109:102), «Бостон» на своем паркете победил «Индиану» (109:100), «Атланта» в гостях уступила «Вашингтону» (100:104).
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