Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» разгромить «Филадельфию» в матче НБА

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Энес Картер, набравший 24 очка. Разыгрывающий защитник хозяев Расселл Уэстбрук оформил 35-й в текущем сезоне трипл-дабл, набрав 18 очков, 11 подборов и 14 передач. 28-летний разыгрывающий занимает второе место в истории лиги по числу матчей с 10 и более баллами по трем статистическим показателям в сезоне, выше него расположился лишь знаменитый разыгрывающий «Цинциннати Роялз» (нынешнее название — «Сакраменто») и «Милуоки» Оскар Робертсон (41).

У гостей наибольшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Ник Стаускас (22).

«Оклахома» занимает шестое место в Западной конференции, одержав 42-ю победу в 71 встрече. «Филадельфия» идет на 13-й строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 26 побед после 71 игры.

В параллельных матчах «Шарлотт» на выезде обыграл «Орландо» (109:102), «Бостон» на своем паркете победил «Индиану» (109:100), «Атланта» в гостях уступила «Вашингтону» (100:104).