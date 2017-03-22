Клуб НБА «Бруклин» хочет провести товарищеский матч с ЦСКА
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» хочет провести товарищеский матч с клубом Единой лиги ВТБ, например, с московским ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс.
В последний раз ЦСКА играл с командами НБА в начале октября 2013 года — армейцы выиграли в овертайме у «Миннесоты» — 108:106, и проиграли в овертайме «Сан- Антонио» — 93:95.
«Мы бы, конечно, хотели сыграть выставочный матч против одного из российских клубов. Например, против ЦСКА. Но здесь не все зависит от нас — это решение должна принять лига, — сказал Маркс. — Но я уверен, что однажды мы сыграем в России».
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