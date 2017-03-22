П. Газоль: Шансов на моё возвращение в «Барселону» становится всё меньше

Летом испанцу исполнится 37 лет.



«Пока я не завершил карьеру, не могу полностью исключить такую возможность. Но с каждым новым сезоном в НБА она становится всё меньше. Посмотрим, что будет этим летом — я могу заключить новый контракт или продлить его с “Сан-Антонио”. Но пока планирую остаться здесь и наслаждаться лучшим в мире баскетболом», — приводит слова Газоля CCMA.