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22 марта 2017, 18:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

П. Газоль: Шансов на моё возвращение в «Барселону» становится всё меньше

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль не исключает возможности возвращения в «Барселону» до конца карьеры, но считает её маловероятной.

Летом испанцу исполнится 37 лет.

«Пока я не завершил карьеру, не могу полностью исключить такую возможность. Но с каждым новым сезоном в НБА она становится всё меньше. Посмотрим, что будет этим летом — я могу заключить новый контракт или продлить его с “Сан-Антонио”. Но пока планирую остаться здесь и наслаждаться лучшим в мире баскетболом», — приводит слова Газоля CCMA.
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