Право на отдых, право на ненависть
«Мартовское безумие» украло шоу, но страсти в лиге и не думают утихать.
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Видимо, что-то случилось...
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Если вы подписаны на заокеанских журналистов в соцсетях или регулярно посещаете зарубежные спортивные издания, то последнюю неделю ваша новостная лента была под завязку заполнена «Мартовским безумием». В NCCA стартовал
За прошедшие несколько дней НБА действительно очень постаралась, чтобы напомнить о себе всем тем, кто переключился за студенческие баталии.
ПРАВО НА ОТДЫХ
«Клипперс» — «Кливленд» — 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)
«Лейкерс» — «Кливленд» — 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43).
Шел шестой месяц регулярки. «Кливленду» предстояла выездная серия (четвертая в феврале-марте), первые два матча которой прошли бы в
Совсем недавно «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» вместо того, чтобы дать нам ответ на вопрос «Кто лучший на «Западе», превратили очную встречу в прояснение риторического вопроса, у кого лучше скамейка. Это не было неожиданно, скорее, похоже на появление информации о накрутке рейтинга очередного российского фильма — ничего нового, но привкус остался. А невыход Леброна на игру с — номинально — претендентом на титул, стал для лиги последней капелей.
Сразу после матча генменеджер «Кавс» Дэвид Гриффин заявил, что ему еще до его начала сообщили о недовольстве руководства. Адам Сильвер тут же разослал по клубам меморандум, в котором пригрозил им наказанием за подобные поступки. С одной стороны, лигу можно понять. Телекомпании платят миллионы за телетрансляции, болельщики платят немаленькие суммы за билеты, а иногда и прилетают из других стран, чтобы увидеть своих кумиров. Плакаты вроде «я проехал 4 тысячи миль, чтобы уехать Леброна, а он не играет» уж точно не идут на пользу бизнесу.
С другой стороны, мы вряд ли хотим повторения финальной серии 2015 года, когда «Уорриорз» противостоял «Кливленд» с Мозговым в роли второй звезды (с точки зрения того, что делал Тимо, — это было очень круто, но с заранее предрешенным исходом). Звезды будут отдыхать, чтобы избежать травм и подойти более свежими к
На самом деле, поднявшаяся шумиха того не стоила бы, если бы не в
«Большое трио» «Кливленда», кстати, вернулось на следующий день и устроило показательную порку «Лейкерс», набрав на троих 101 очко, а заодно официально обеспечив себе участие в
БРОСОК
Брук Лопес приносит «Бруклину» победу над «Детройтом». Для «Нетс» она стала уже пятой за март, оказавшийся для команды самым удачным месяцем в этом отношении.
ПРАВО НА НЕНАВИСТЬ
«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)
«Бостон» — «Вашингтон» — 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)
«Торонто» — «Чикаго» — 122:120 ОТ (27:31, 27:28, 25:35, 34:19, 9:7).
Мыльная опера «Голден Стэйт» и бедная «Оклахома» и не думает завершаться. Более того, градус накала страстей лишь растет от серии к серии. Вот и в новом выпуске эмоции выплеснулись наружу уже во второй четверти, вылившись в потасовку, главными героями в отсутствие травмированного Кевина Дюранта.
Проблема с этим противостоянием все та же — его нет. Калифорнийцы в очередной раз деклассировали «Тандер», и в этом линейном сюжете пока не видно поворота, который был бы способен зацепить всерьез и надолго. Хозяева накручивали себя, а в итоге это вышло им боком — «Воины» вышли из себя и смели оппонентов, решив все, по сути, еще до большого перерыва. Стеф Карри и Клэй Томпсон набрали на 4 очка больше, чем все игроки стартовой пятерки «Оклахомы», а Расселл Уэстбрук провел один из худших матчей в сезоне, оставшись с 15 очками.
Сколько бы все ни говорили о дуэли нынешней и бывшей команд Дюранта, на первое место в списке главных «бифов» НБА прямо сейчас просится совершенно другое противостояние — «Вашингтона» и «Бостона». Началось все еще 11 января, когда Джей Краудер и Джон Уолл обменялись парочкой ласковых, а затем форвард ткнул пальцем в нос лидеру столичных. В следующий раз команды встречались 24 января, и тогда дело дошло до потасовки. В этом плане их недавнему матчу не хватило эмоционального катарсиса, но виной тому ход самой игры.
У «Волшебников» совершенно не пошел бросок, что для команды, точнее которой после Матча звезд с дальней бросали лишь «Воины» и «Кавальерс», уже критично. «Кельты» здорово встречали соперников на периметре, а сами очень четко диверсифицировали свою игру, не став полагаться на одни лишь «трешки». Как итог — серьезное преимущество по очкам «второго шанса» и полное уничтожение «Уизардз» на их же щите.
Казалось бы, в чем интерес встречи, победитель которой известен уже в третьей четверти? Но даже в этих условиях атмосфера игры была настолько наэлектризованной, что хватило бы всего одной искры, чтобы все вспыхнуло. Публика в Бостоне встречала каждое удачное действие своей команды так громко, словно мы имеем дело не с очередным матчем «регулярки», и в Вашингтоне будет то же самое. А главное, в отличие от противостояния из другой конференции, здесь речь идет о командах действительно
Впрочем, все вышеназванные команды с легкостью заткнули за пояс «Торонто» и «Чикаго», выдавшие совершенно сюрреалистичное зрелище — драку настоящих «больших».
Робину Лопесу не понравилось, что Серж Ибака толкнул его в спину. Центровой выбил у него мяч — и понеслось. Нет, просто посмотрите на этот обмен ударами — даже в исполнении Валуева это выглядело бы менее эпично. (А заодно обратите внимание на то, как Никола Миротич ближе к концу видео толкается в середине площадки с тренером «Рэпторс». Действительно, откуда этому человеку знать, что люди с фамилиями Ибака и Миротич играют вместе за сборную Испании, и вряд ли желают друг другу зла).
Драчуны были удалены до конца встречи, и это в итоге стало ее переломным моментом. Игроки «Торонто» до этого выглядевшие, мягко говоря, не слишком заинтересованными в происходящем, собрались, отыграли 16 очков отставания и вырвали победу в овертайме. Но, судя по тому, как игроки и болельщики «Буллз» провожали Лопеса с площадки, им было все равно. Кажется, эта драка — лучшее, что случалось с «Чикаго» за последние месяцы.
Кстати, это поражение команды Фреда Хойберга официально вывело «Бостон» в
ДАНК
Стеф Карри поставил сверху впервые почти за год. Как будто «Оклахоме» и без этого не хватало унижений.
КОРОЛЬ ПЛОЩАДКИ
Так как заимствование идей в творчестве не считается зазорным, попробуем ввести новую (регулярную?) рубрику. В ней мы будем ранжировать тех, для кого прошедшая неделя сложилась наиболее успешно, отдавая предпочтения именно индивидуальным выступлениям.
3. «Майами"/"Индиана»
Правда, начнем мы с двух команд,
Что касается флоридцев, то они благодаря неудачам «Детройта»
2. Дэмиэн ЛИЛЛАРД
«Портленд» продолжает накатывать на финише, а их лидер
1. Джеймс ХАРДЕН
«Хьюстон» уже гарантировал себе место в
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