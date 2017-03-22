Право на отдых, право на ненависть

Если вы подписаны на заокеанских журналистов в соцсетях или регулярно посещаете зарубежные спортивные издания, то последнюю неделю ваша новостная лента была под завязку заполнена «Мартовским безумием». В NCCA стартовал плей-офф, и, кажется, впервые за последние несколько лет к нему настолько пристальное внимание. Что вполне объяснимо хотя бы тем, что в первом раунде плей-офф «взрослой» лиги нас вряд ли ждут сюрпризы — а тут их было несколько, — но не будем о грустном.

За прошедшие несколько дней НБА действительно очень постаралась, чтобы напомнить о себе всем тем, кто переключился за студенческие баталии.

ПРАВО НА ОТДЫХ

«Клипперс» — «Кливленд» — 108:78 (14:16, 33:15, 29:27, 32:20)

«Лейкерс» — «Кливленд» — 120:125 (28:31, 31:24, 33:27, 28:43).

Шел шестой месяц регулярки. «Кливленду» предстояла выездная серия (четвертая в феврале-марте), первые два матча которой прошли бы в Лос-Анджелесе. Ничто не предвещало беды, пока действующие чемпионы не решили дать отдых разом Леброну, Кайри Ирвингу и Кевину Лаву, выйдя на игру с «Клипперс» вторым составом. Конечно, «Всадники» проиграли, несмотря на отчаянные усилия людей вроде Кея Фелдера, набравшего 10 очков. И все бы ничего, но матч транслировался на национальном ТВ.

Совсем недавно «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» вместо того, чтобы дать нам ответ на вопрос «Кто лучший на «Западе», превратили очную встречу в прояснение риторического вопроса, у кого лучше скамейка. Это не было неожиданно, скорее, похоже на появление информации о накрутке рейтинга очередного российского фильма — ничего нового, но привкус остался. А невыход Леброна на игру с — номинально — претендентом на титул, стал для лиги последней капелей.

Сразу после матча генменеджер «Кавс» Дэвид Гриффин заявил, что ему еще до его начала сообщили о недовольстве руководства. Адам Сильвер тут же разослал по клубам меморандум, в котором пригрозил им наказанием за подобные поступки. С одной стороны, лигу можно понять. Телекомпании платят миллионы за телетрансляции, болельщики платят немаленькие суммы за билеты, а иногда и прилетают из других стран, чтобы увидеть своих кумиров. Плакаты вроде «я проехал 4 тысячи миль, чтобы уехать Леброна, а он не играет» уж точно не идут на пользу бизнесу.

С другой стороны, мы вряд ли хотим повторения финальной серии 2015 года, когда «Уорриорз» противостоял «Кливленд» с Мозговым в роли второй звезды (с точки зрения того, что делал Тимо, — это было очень круто, но с заранее предрешенным исходом). Звезды будут отдыхать, чтобы избежать травм и подойти более свежими к плей-офф. В 2012 году предшественник Сильвера Дэвид Стерн штрафовал «Спэрс» за то, что Грегг Попович не выпустил своих лидеров на игру с «Майами», но с тех пор подобная практика стала лишь еще более распространенной. Да, следующий сезон начнется на неделю раньше, что позволит значительно снизить количество спаренных матчей, но в нынешнем графике это абсолютно взвешенное и прагматичное решение. Как сказал тот же Гриффин: «Болельщики платят за билеты, а клуб платит мне, чтобы мы выиграли титул».

На самом деле, поднявшаяся шумиха того не стоила бы, если бы не в чем-то чрезмерная реакция лиги. Ведь на самом деле у НБА нет прямых рычагов для воздействия на ситуацию. Что они могут сделать? Оштрафовать игроков? Отстранить их, тренеров и генменеджеров? Это, мягко говоря, контрпродуктивно. Поэтому угрозы Сильвера выглядели так вызывающе нелепо, вызвав волну ответных комментариев.

По-хорошему, спортивным чиновникам давно пора заняться своими прямыми обязанностями и сделать так, чтобы этот вопрос больше вообще не стоял. Вы хотите защитить свой продукт? Вводите регулятивные меры: ограничьте количество матчей, в которых клубы могут давать отдых своим игрокам, назначьте «исключения», когда это невозможно, чтобы подобное больше не случалось с играми, которые транслируют по национальному телевидению. У лиги более чем достаточно вариантов, при которых они больше не будут дарить Леброну новую возможность говорить о своей исключительности: «Попович делает так уже десять лет, но проблемой это стало только тогда, когда дали отдых мне».

«Большое трио» «Кливленда», кстати, вернулось на следующий день и устроило показательную порку «Лейкерс», набрав на троих 101 очко, а заодно официально обеспечив себе участие в плей-офф. И лучше бы по ТВ показали эту игру, а не полуживых «Клипперс».

БРОСОК

Брук Лопес приносит «Бруклину» победу над «Детройтом». Для «Нетс» она стала уже пятой за март, оказавшийся для команды самым удачным месяцем в этом отношении.

ПРАВО НА НЕНАВИСТЬ

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)

«Бостон» — «Вашингтон» — 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)

«Торонто» — «Чикаго» — 122:120 ОТ (27:31, 27:28, 25:35, 34:19, 9:7).

Мыльная опера «Голден Стэйт» и бедная «Оклахома» и не думает завершаться. Более того, градус накала страстей лишь растет от серии к серии. Вот и в новом выпуске эмоции выплеснулись наружу уже во второй четверти, вылившись в потасовку, главными героями в отсутствие травмированного Кевина Дюранта.

Проблема с этим противостоянием все та же — его нет. Калифорнийцы в очередной раз деклассировали «Тандер», и в этом линейном сюжете пока не видно поворота, который был бы способен зацепить всерьез и надолго. Хозяева накручивали себя, а в итоге это вышло им боком — «Воины» вышли из себя и смели оппонентов, решив все, по сути, еще до большого перерыва. Стеф Карри и Клэй Томпсон набрали на 4 очка больше, чем все игроки стартовой пятерки «Оклахомы», а Расселл Уэстбрук провел один из худших матчей в сезоне, оставшись с 15 очками.

Сколько бы все ни говорили о дуэли нынешней и бывшей команд Дюранта, на первое место в списке главных «бифов» НБА прямо сейчас просится совершенно другое противостояние — «Вашингтона» и «Бостона». Началось все еще 11 января, когда Джей Краудер и Джон Уолл обменялись парочкой ласковых, а затем форвард ткнул пальцем в нос лидеру столичных. В следующий раз команды встречались 24 января, и тогда дело дошло до потасовки. В этом плане их недавнему матчу не хватило эмоционального катарсиса, но виной тому ход самой игры.

У «Волшебников» совершенно не пошел бросок, что для команды, точнее которой после Матча звезд с дальней бросали лишь «Воины» и «Кавальерс», уже критично. «Кельты» здорово встречали соперников на периметре, а сами очень четко диверсифицировали свою игру, не став полагаться на одни лишь «трешки». Как итог — серьезное преимущество по очкам «второго шанса» и полное уничтожение «Уизардз» на их же щите.

Казалось бы, в чем интерес встречи, победитель которой известен уже в третьей четверти? Но даже в этих условиях атмосфера игры была настолько наэлектризованной, что хватило бы всего одной искры, чтобы все вспыхнуло. Публика в Бостоне встречала каждое удачное действие своей команды так громко, словно мы имеем дело не с очередным матчем «регулярки», и в Вашингтоне будет то же самое. А главное, в отличие от противостояния из другой конференции, здесь речь идет о командах действительно более-менее одного уровня. И хочется очень надеяться, что мы увидим их дуэль в плей-офф.

Впрочем, все вышеназванные команды с легкостью заткнули за пояс «Торонто» и «Чикаго», выдавшие совершенно сюрреалистичное зрелище — драку настоящих «больших».

Робину Лопесу не понравилось, что Серж Ибака толкнул его в спину. Центровой выбил у него мяч — и понеслось. Нет, просто посмотрите на этот обмен ударами — даже в исполнении Валуева это выглядело бы менее эпично. (А заодно обратите внимание на то, как Никола Миротич ближе к концу видео толкается в середине площадки с тренером «Рэпторс». Действительно, откуда этому человеку знать, что люди с фамилиями Ибака и Миротич играют вместе за сборную Испании, и вряд ли желают друг другу зла).

Драчуны были удалены до конца встречи, и это в итоге стало ее переломным моментом. Игроки «Торонто» до этого выглядевшие, мягко говоря, не слишком заинтересованными в происходящем, собрались, отыграли 16 очков отставания и вырвали победу в овертайме. Но, судя по тому, как игроки и болельщики «Буллз» провожали Лопеса с площадки, им было все равно. Кажется, эта драка — лучшее, что случалось с «Чикаго» за последние месяцы.

Кстати, это поражение команды Фреда Хойберга официально вывело «Бостон» в плей-офф, от которого «Буллз» все дальше и дальше.

ДАНК

Стеф Карри поставил сверху впервые почти за год. Как будто «Оклахоме» и без этого не хватало унижений.

КОРОЛЬ ПЛОЩАДКИ

Так как заимствование идей в творчестве не считается зазорным, попробуем ввести новую (регулярную?) рубрику. В ней мы будем ранжировать тех, для кого прошедшая неделя сложилась наиболее успешно, отдавая предпочтения именно индивидуальным выступлениям.

3. «Майами"/"Индиана»

Правда, начнем мы с двух команд, все-таки борьба за плей-офф выходит на выигрышную прямую (и это единственная причина, почему здесь не будет «Филадельфии», обыгравшей «Даллас» и «Бостон», а «Орландо» уступившей лишь в овертайме). Пол Джордж, похоже, очень хочет попасть в одну из символических сборных по итогам сезона, ведь это откроет ему дорогу к огромной куче денег, спасибо новому коллективному соглашению. Форвард за последние пять матчей не набирал меньше 18 очков, а против «Шарлотт» и вовсе отметился 39 баллами. «Пэйсерс» побеждают через раз, но делают главное — обыгрывают прямых конкурентов вроде «Майами» и «Хорнетс».

Что касается флоридцев, то они благодаря неудачам «Детройта» все-таки запрыгнули на восьмую строчку в конференции. Но определяющим для «Хит» станет следующий отрезок, на котором им предстоит встретиться с «Торонто», «Бостоном», «Пистонз» и — дважды — «Нью-Йорком». Четыре победы, включая обязательную над командой Стэна Ван Ганди, и Эрик Споэльстра станет чуть ближе к чуду. Если, конечно, удастся справиться с потерей Диона Уэйтерса.

2. Дэмиэн ЛИЛЛАРД

«Портленд» продолжает накатывать на финише, а их лидер наконец-то похож на себя. «Блэйзерс» обыграли «Сан-Антонио», «Атланту» и «Майами», а сам Лиллард был официально признан НБА игроком прошлой недели в своей конференции. Нуркич по-прежнему претендует на звание лучшего обмена сезона, но погоду в Орегоне, конечно, делает задняя линия. И, прежде всего, Лиллард, который против тех же «Хит» набрал 49 очков.

1. Джеймс ХАРДЕН