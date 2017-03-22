Керр: Готов к понижению зарплаты, если НБА сократит количество матчей

«Я не буду против, даже если такое решение негативно отразится на моей зарплате. Если лига сократит количество матчей хотя бы до 75, то это сильно облегчит ситуацию. Но на данный момент я не думаю, что это произойдёт, потому что НБА потеряет большие деньги», — приводит слова Керра ESPN.



Напомним, ранее комиссионер лиги Адам Сильвер разослал клубам записку, в которой назвал предоставление отдыха звёздам «серьёзной проблемой».