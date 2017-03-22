«Миннесота» в апреле представит новый логотип

Мероприятие пройдёт во время большого перерыва матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 12 апреля на домашнем паркете «Тимбервулвз» в «Таргет-центре».



Стоит отметить, что новый логотип, который «Миннесота» начнёт использовать со следующего сезона, станет четвёртым в её истории. Кроме того, «Миннесота» планирует изменить игровую форму и дизайн площадки.