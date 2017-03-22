Пол и Редик на двоих набрали 51 очко в победном матче «Клипперс» с «Лейкерс»

Встреча, прошедшая во вторник в «Стэйплс-центре», завершилась победой номинальных гостей со счетом 133:109 (33:24, 37:16, 38:34, 25:35). Самыми результативными игроками в составе победителей стали Крис Пол (27 очков) и Джей Джей Редик (24). Дабл-дабл на счету Деандре Джордана (12 баллов и 11 подборов).

У «Лейкерс» Джулиус Рэндл набрал 19 очков. «Озерные» потерпели шестое поражение подряд и 51-е в нынешнем сезоне.

Результаты других матчей дня:

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 93:100,

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» — 95:82.