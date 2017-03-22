Дабл-дабл Нуркича не помог «Портленду» победить «Милуоки»
МОСКВА, 22 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Портленда» проиграли «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Портленде, завершилась со счетом 93:90 (18:21, 30:14, 19:28, 26:27) в пользу гостей, в составе которых защитник Крис Миддлтон набрал 26 очков, еще 22 балла принес команде форвард Яннис Адетокунбо.
В составе «Портленда»
Результаты других матчей дня в НБА:
«Торонто» — «Чикаго» — 122:120 (ОТ),
«Бруклин» — «Детройт» — 98:96,
«Майами» — «Финикс» — 112:97,
«Даллас» — «Голден Стэйт» — 87:112.
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