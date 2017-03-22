Дабл-дабл Нуркича не помог «Портленду» победить «Милуоки»

Встреча, прошедшая во вторник в Портленде, завершилась со счетом 93:90 (18:21, 30:14, 19:28, 26:27) в пользу гостей, в составе которых защитник Крис Миддлтон набрал 26 очков, еще 22 балла принес команде форвард Яннис Адетокунбо.

В составе «Портленда» дабл-дабл оформил центровой Юсуф Нуркич, который пополнил состав «Трэйл Блэйзерс» в середине февраля — 11 очков и 14 подборов. Защитники Дэмиан Лиллард и Си Джей Макколлум принесли команде 31 и 21 очко соответственно.

Результаты других матчей дня в НБА:

«Торонто» — «Чикаго» — 122:120 (ОТ),

«Бруклин» — «Детройт» — 98:96,

«Майами» — «Финикс» — 112:97,

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 87:112.