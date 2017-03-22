«Лос-Анжелес Лейкерс» подпишет полноценный контракт с Дэвидом Нвабой

Ранее 24-летний баскетболист выступал за калифорнийцев будучи на 10-дневных контрактах, и, по-видимому, его игра устроила тренерский штаб. За 10 проведённых встреч он собирал коллекцию из 3,6 очков и 2 подборов в среднем за игру.



Дэвид Нваба выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, но не был выбран ни одним из клубов НБА. В лигу он пробился сквозь сито D-лиги, защищая там цвета фарм-клуба «Лейкерс» — «Лос-Анджелес Ди-Фендерс».