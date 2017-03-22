«Лос-Анжелес Лейкерс» подпишет полноценный контракт с Дэвидом Нвабой
Известный инсайдер Шамс Чарания посредством страницы в «Твиттер» объявил, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с защитником Дэвидом Нвабой.
Ранее 24-летний баскетболист выступал за калифорнийцев будучи на 10-дневных контрактах, и,
Дэвид Нваба выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, но не был выбран ни одним из клубов НБА. В лигу он пробился сквозь сито
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