Баскетболист «Нью-Йорка» Энтони может покинуть команду в межсезонье
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Отмечается, что клуб хотел обменять 32-летнего Энтони еще перед дедлайном — 23 февраля. Будущим клубом игрока называется «Лос-Анджелес Клипперс».
Энтони перешел в «Нью-Йорк» в 2011 году из «Денвера». В нынешнем сезоне он сыграл 68 матчей, в которых набирал в среднем по 22,8 очка.
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