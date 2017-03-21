Баскетболист «Нью-Йорка» Энтони может покинуть команду в межсезонье

Отмечается, что клуб хотел обменять 32-летнего Энтони еще перед дедлайном — 23 февраля. Будущим клубом игрока называется «Лос-Анджелес Клипперс».

Энтони перешел в «Нью-Йорк» в 2011 году из «Денвера». В нынешнем сезоне он сыграл 68 матчей, в которых набирал в среднем по 22,8 очка.