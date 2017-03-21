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21 марта 2017, 19:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия Сиксерс» отправила Сплиттера в Лигу развития

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Тьяго Сплиттер отправлен в фарм-клуб команды из Пенсильвании — «Дэлавер-87», выступающий в Лиге развития, информация об этом появилась в «твиттере» «Филадельфии».

Посредством выступлений за новую команду бразилец должен вернуть себе былую форму, чтобы стать игроком ротации в самой «Филадельфии». Текущий сезон Сплиттер начинал в «Атланте Хоукс», однако травма не позволила центровому провести за команду из Джорджии ни одного матча.

Незадолго до дэдлайна бразилец был обменян в «Филадельфию», здесь он сумел провести на паркете лишь три минуты, не отметившись результативными действиями. Теперь же Сплиттер будет набирать кондиции в «Дэлавере».

В минувшем чемпионате на счету баскетболиста 36 игр, в которых он набирал по 5,6 очков и совершал по 3,3 подбора в среднем за матч.
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