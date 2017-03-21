«Филадельфия Сиксерс» отправила Сплиттера в Лигу развития

Посредством выступлений за новую команду бразилец должен вернуть себе былую форму, чтобы стать игроком ротации в самой «Филадельфии». Текущий сезон Сплиттер начинал в «Атланте Хоукс», однако травма не позволила центровому провести за команду из Джорджии ни одного матча.



Незадолго до дэдлайна бразилец был обменян в «Филадельфию», здесь он сумел провести на паркете лишь три минуты, не отметившись результативными действиями. Теперь же Сплиттер будет набирать кондиции в «Дэлавере».



В минувшем чемпионате на счету баскетболиста 36 игр, в которых он набирал по 5,6 очков и совершал по 3,3 подбора в среднем за матч.