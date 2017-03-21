НБА уже не та. Самые известные драки в истории ассоциации

Градус поединка между «Уорриорз» и «Тандер» был запредельным. Ситуация накалилась, когда в одном из эпизодов встречи разыгрывающий калифорнийцев Стивен Карри оттолкнул защитника «Оклахома-Сити» Семая Кристона. За одноклубника вступился Расселл Уэстбрук. Судьи и представители обеих команд не дали конфликту перерасти во что-то большее. Зрителям, возможно, именно этого и хотелось. А ведь раньше всё в НБА было проще и лучше: что-то не поделили — драка. Предлагаем вашему вниманию пятёрку самых памятных потасовок в истории ассоциации.

Маркус Кэмби против Дэнни Ферри, «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», 15 января 2001 года

«Нью-Йорк» уверенно обыгрывал «Сан-Антонио» 15 января 2001 года. Тот матч вообще был для «Никс» одним из лучших в сезоне, пока не наступила концовка четвёртой четверти. Форвард нью-йоркцев Маркус Кэмби на протяжении всей встречи вёл борьбу на грани фола с Дэнни Ферри (нынешним генменеджером «Атланты»). В одном из эпизодов Ферри ткнул Кэмби пальцем в глаз, и началось.



Игрока техасцев удалили, он отправился в подтрибунное помещение. Маркуса это не удовлетворило, он бросился вслед за обидчиком. Тогдашний наставник «Никс» Джефф Ван Ганди попытался было остановить подопечного, но куда там! Кэмби и ван Ганди столкнулись головами, тренер получил рассечение, ему наложили 15 швов. Кэмби отправился досматривать матч в раздевалку.



На пресс-конференции ван Ганди много шутил. «Маркус сделал то, о чём мечтал каждый мой игрок», — резюмировал тренер.

Ларри Джонсон против Алонзо Моурнинга, «Нью-Йорк» — «Майами», 13 апреля 1998 года

Тремя годами ранее Джефф ван Ганди тоже был в центре событий. Во время четвёртого матча первой стадии плей-офф между «Нью-Йорком» и «Майами» к радости «Мэдисон Сквер Гарден» сцепились «большие» — Ларри Джонсон и Алонзо Моурнинг.



Великаны выбросили в сторону друг друга целую россыпь ударов, к счастью, ни один из них цели толком не достиг. К этому времени к месту столкновения подоспели одноклубники обоих драчунов, а ван Ганди пытался помочь своему игроку, ухватив за ногу Моурнинга. Так и болтался внизу, пока «большие» выясняли отношения. Классика!

Ларри Бёрд против Джулиуса Ирвинга, «Бостон» — «Филадельфия», 9 ноября 1984 года

Кому не понравится драка двух легенд НБА? Есть такие? Возможно, Джулиус Ирвинг не вёл бы себя столь агрессивно, если бы не отвратительный матч в его исполнении. 6 очков, 5 передач и 3 подбора — негусто для Доктора Джея. Ларри Бёрд, напротив, был на пике формы и блистал (42 очка и 7 подборов). В одном из эпизодов встречи Ирвинг и Бёрд начали толкаться, последний оказался на полу. Ларри разозлился, подскочил и бросился на соперника.



Но игроки игроки «Филадельфии» только этого и ждали. Мозес Малоун удерживал Бёрда, Ирвинг его бил. Причём бил акцентированно, пока партнёры и арбитры не бросились Ларри на помощь.

«Нью-Йорк» — «Денвер», 16 декабря 2006 года

Так уж сложилось, что драки с участием игроков «Никс» в НБА совсем не редкость. В декабре 2006 года нью-йоркцы принимали «Денвер». Джей Ар Смит, тогда ещё защищавший цвета коллектива из Колорадо, сцепился с новичком «Нью-Йорка» Марди Коллинзом (ныне выступающим за краснодарский «Локомотив-Кубань»). Смиту не понравился жёсткий фол в исполнении первогодки.



Конфликт перерос в массовую драку между игроками обеих команд. За Коллинза вступился Нэйт Робинсон, и пошло-поехало. Даже Кармело Энтони успел врезать бедному Коллинзу. Ударил — и сбежал от разъярённых игроков «Нью-Йорка».



Когда пыль улеглась и стороны подсчитали потери, 10 игроков были удалены, 7 — дисквалифицированы.

«Детройт» — «Индиана», 19 ноября 2004 года

Ноябрь 2004-го. Тот матч «Детройта» и «Индианы» стал первым после победы «Пистонс» над «Пэйсерс» в предыдущем финале Восточной конференции. Противостояние сверхпринципиальное, на трибунах «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте собралось более 22 тысяч человек.

За 45 секунд до финальной сирены «Детройт» «горел» 82:97, стало ясно, что матч не спасти. После фола Рона Артеста на Бене Уоллесе началась драка. Спустя какое-то время страсти вроде бы удалось погасить, но в это момент кто-то из болельщиков бросил стакан с колой в Артеста. Тот в долгу не остался и в сопровождении одноклубника Стивена Джексона отправился на трибуны разбираться с фанатами. Драка на площадке продолжилась. Сотрудники службы безопасности ничего не могли поделать, матч объявили завершённым, победу отдали «Индиане».

В результате девять болельщиков получили травмы различной степени тяжести, двоих госпитализировали. Никто из игроков серьёзно не пострадал. После случившегося руководство НБА озаботилось вопросом ограничения продаж алкоголя и усиления мер безопасности на аренах. Артест был дисквалифицирован и пропустил рекордные для НБА 86 матчей, потеряв более $ 5 млн зарплаты. Другие игроки также не избежали наказания — их ждали штрафы, диквалификации и условные сроки. Болельщики тоже пошли под суд — всем активным участникам драки пожизненно запретили посещать стадион, двум дали условные сроки.



При слове «драка» в НБА принято вспоминать именно побоище в «Пэлас оф Оберн-Хиллс». По мотивам произошедшего даже сняли документальный фильм.