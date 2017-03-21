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21 марта 2017, 9:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Между игроками «Голден Стэйт» и «Оклахома-Сити» произошла потасовка

В конце второй четверти поединка регулярного чемпионата НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз» случилась потасовка.

Инцидент произошёл, когда лидер «Уорриорз» Стивен Карри и защитник «Тандер» Семай Кристон занимали место перед спорным мячом. Карри и Кристон начали толкать друг друга, после чего в конфликт вмешались другие игроки команд.

В итоге рефери наказали Карри, Кристона, а также Расселла Уэстбрука и Дрэймонда Грина техническими фолами.
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