Между игроками «Голден Стэйт» и «Оклахома-Сити» произошла потасовка
В конце второй четверти поединка регулярного чемпионата НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Голден Стэйт Уорриорз» случилась потасовка.
Инцидент произошёл, когда лидер «Уорриорз» Стивен Карри и защитник «Тандер» Семай Кристон занимали место перед спорным мячом. Карри и Кристон начали толкать друг друга, после чего в конфликт вмешались другие игроки команд.
В итоге рефери наказали Карри, Кристона, а также Расселла Уэстбрука и Дрэймонда Грина техническими фолами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter