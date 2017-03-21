«Голден Стэйт» победил «Оклахому» в матче НБА, Томпсон набрал 34 очка
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. «Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой» со счетом 111:95 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 34 очка. Разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри набрал 23 очка и отметился первым в сезоне броском сверху.
В составе «Оклахомы» 17 очков набрал Виктор Оладипо, у лидера клуба Расселла Уэстбрука лишь 15 очков в активе.
«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, выиграв в 56 встречах из 70. Ранее «Голден Стэйт» уже обеспечил себе учатсие в
Результаты других матчей игрового дня:
«Индиана» — «Юта» — 107:100;.
«Орландо» — «Филадельфия» — 112:109 ОТ;.
«Шарлотт» — «Атланта» — 105:90;.
«Бостон» — «Вашингтон» — 110:102;.
«Хьюстон» — «Денвер» — 125:124.
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