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21 марта 2017, 1:05 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Миннесота» объявила о подписании контракта с Касспи

«Миннесота Тимбервулвз» официально объявила о подписании контракта с лёгким форвардом Омри Касспи. Условия сделки не разглашаются.

В нынешнем сезоне Касспи провёл 23 матча за «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» со средними показателями 6,1 очка и 4,0 подбора за матч. Он перешёл в «Сакраменто» из «Нью-Орелана» 20 февраля, но успел провести лишь один матч, после чего сломал большой палец и был отчислен 25 февраля. Касспи выступал за «Сакраменто» с 2014 года.
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