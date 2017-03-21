«Миннесота» объявила о подписании контракта с Касспи

В нынешнем сезоне Касспи провёл 23 матча за «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» со средними показателями 6,1 очка и 4,0 подбора за матч. Он перешёл в «Сакраменто» из «Нью-Орелана» 20 февраля, но успел провести лишь один матч, после чего сломал большой палец и был отчислен 25 февраля. Касспи выступал за «Сакраменто» с 2014 года.