«Голден Стэйт» и «Миннесота» проведут два предсезонных матча НБА в Китае
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвс» проведут два товарищеских матча в Китае перед началом сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте НБА.
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Встречи состоятся 5 октября в Шэньчжэне и 8 октября в Шанхае. «Уорриорз» сыграют в Китае уже в третий раз в истории (ранее команда приезжала в 2008 и 2013 годах), в то время как для «Миннесоты» поездка в Поднебесную станет первой.
«Мы стремимся привозить игры НБА в нашу страстную и растущую
«Я посещаю Китай каждый год с 2013 года, местные фанаты меня очень поддерживают, как и “Уорриорз” и НБА. Я очень рад возможности вернуться в Китай, насладиться культурой этой страны и донести вживую волнение игр НБА напрямую китайским болельщикам», — сказал один из лидеров «Голден Стэйт» Стефен Карри.
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