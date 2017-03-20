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20 марта 2017, 23:15 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» и «Миннесота» проведут два предсезонных матча НБА в Китае

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвс» проведут два товарищеских матча в Китае перед началом сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте НБА.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Баскетболисты <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз и Миннесоты Тимбервулвс проведут два товарищеских матча в Китае перед началом сезона-2017/18 сообщается на официальном сайте <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встречи состоятся 5 октября в Шэньчжэне и 8 октября в Шанхае. «Уорриорз» сыграют в Китае уже в третий раз в истории (ранее команда приезжала в 2008 и 2013 годах), в то время как для «Миннесоты» поездка в Поднебесную станет первой.

«Мы стремимся привозить игры НБА в нашу страстную и растущую фан-базу в Китае. Помимо действий баскетболистов на паркете эти поездки позволяют нашим командам и игрокам испытать другую культуру посредством общения и других фанатских мероприятий», — сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

«Я посещаю Китай каждый год с 2013 года, местные фанаты меня очень поддерживают, как и “Уорриорз” и НБА. Я очень рад возможности вернуться в Китай, насладиться культурой этой страны и донести вживую волнение игр НБА напрямую китайским болельщикам», — сказал один из лидеров «Голден Стэйт» Стефен Карри.
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