«Голден Стэйт» и «Миннесота» проведут два предсезонных матча НБА в Китае

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Встречи состоятся 5 октября в Шэньчжэне и 8 октября в Шанхае. «Уорриорз» сыграют в Китае уже в третий раз в истории (ранее команда приезжала в 2008 и 2013 годах), в то время как для «Миннесоты» поездка в Поднебесную станет первой.

«Мы стремимся привозить игры НБА в нашу страстную и растущую фан-базу в Китае. Помимо действий баскетболистов на паркете эти поездки позволяют нашим командам и игрокам испытать другую культуру посредством общения и других фанатских мероприятий», — сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

«Я посещаю Китай каждый год с 2013 года, местные фанаты меня очень поддерживают, как и “Уорриорз” и НБА. Я очень рад возможности вернуться в Китай, насладиться культурой этой страны и донести вживую волнение игр НБА напрямую китайским болельщикам», — сказал один из лидеров «Голден Стэйт» Стефен Карри.