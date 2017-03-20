Уайтсайд из «Майами» и Лиллард из «Портленда» признаны лучшими игроками недели в НБА

«Майами» за минувшую неделю сыграл три матча, два из которых выиграл, а Уайтсайд набрал в них в общей сложности 60 очков, совершил 41 подбор, 8 блок-шотов, 3 передачи и 1 перехват. В каждом из матчей Уайтсайд сделал по дабл-даблу.

«Портленд» одержал победы в трех из четырех матчей недели, а Лиллард записал на свой счет 141 очко (в среднем 35,3 балла за игру) с реализацией 55,1% броска с игры, а также реализовал все 36 штрафных бросков.

На звание самого ценного игрока недели также претендовали: Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс (оба — «Кливленд»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Майк Конли и Марк Газоль (оба — «Мемфис»), Горан Драгич («Майами»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Рассел Уэстбрук («Оклахома-Сити») и Дарио Сарич («Филадельфия»).