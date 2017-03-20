Агент Мозгова: Половину от $ 16 млн Мозгов отдаёт на налоги
Максим Шарифьянов, агент центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова, рассказал, что баскетболист получает далеко не все причитающиеся ему по контракту $ 16 млн в год.
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«Деньги в профессиональном американском спорте все получают на счёт уже “чистыми”. Дальше начинается вопрос налоговых зачётов — какие твои расходы могут быть списаны из налогов. Безусловно, для этого в США есть и финансовый консультант, и налоговый.
[$ 16 млн. ] это “грязные” деньги. Сейчас Тимофей играет в штате Калифорния, где налоги, грубо говоря, около 50%. Соответственно, половину он отдаёт. Понятно, что есть масса условностей и тонкостей. На мой взгляд, в Америке выгодно платить налоги, потому что ты потом можешь сделать возврат — на благотворительность, на расходы, связанные с твоей профессиональной деятельностью», — цитирует Шарифьянова Sport Connect.
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