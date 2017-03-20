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20 марта 2017, 15:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Айзея Томас может сыграть с «Вашингтоном»

По информации ESPN, разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас может принять участие в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс», который состоится 21 марта.

Напомним, что лидер «Селтикс» пропустил последние две игры из-за повреждения колена.

В нынешнем сезоне Томас помог «Бостону» в 64 поединках. Разыгрывающий проводит на паркете по 34,1 минуты, собирая коллекцию из 29,2 очка, 6,0 передачи, 2,6 подбора, 0,9 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.
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