Айзея Томас может сыграть с «Вашингтоном»

Напомним, что лидер «Селтикс» пропустил последние две игры из-за повреждения колена.



В нынешнем сезоне Томас помог «Бостону» в 64 поединках. Разыгрывающий проводит на паркете по 34,1 минуты, собирая коллекцию из 29,2 очка, 6,0 передачи, 2,6 подбора, 0,9 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.