Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29140002/
20 марта 2017, 15:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Попович: В этом году мы проиграли лишь два матча полным составом

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал, что постоянные травмы мешают его команде показать свой максимум.

«Наш основной состав мы использовали последний раз в матче с “Атлантой” в начале года. Второе поражение, которое мы потерпели, играя полным составом, случилось в поединке с “Мемфисом”. Так что в этом календарном году мы пока проиграли лишь два раза, используя основу. Это успокаивает», — приводит слова Поповича ESPN.

На данный момент «Сан-Антонио» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Айзея Томас может сыграть с «Вашингтоном»

По информации ESPN, разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас может принять участие в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс», который состоится 21 марта.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!