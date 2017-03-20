Попович: В этом году мы проиграли лишь два матча полным составом

«Наш основной состав мы использовали последний раз в матче с “Атлантой” в начале года. Второе поражение, которое мы потерпели, играя полным составом, случилось в поединке с “Мемфисом”. Так что в этом календарном году мы пока проиграли лишь два раза, используя основу. Это успокаивает», — приводит слова Поповича ESPN.



На данный момент «Сан-Антонио» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.