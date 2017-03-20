Миллсэп пропустит два матча из-за травмы колена

Напомним, что Миллсэп не принимал участия в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (97:113). Тогда его место в стартовом составе занял форвард Эрсан Ильясова, набравший 23 очка.



Следующие два поединка подопечные Майка Буденхольцера проведут на выезде против «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».