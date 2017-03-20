Миллсэп пропустит два матча из-за травмы колена
Форвард «Атланты Хоукс» Пол Миллсэп будет вынужден пропустить следующие два поединка регулярного чемпионата НБА
из-за повреждения колена.
Напомним, что Миллсэп не принимал участия в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (97:113). Тогда его место в стартовом составе занял форвард Эрсан Ильясова, набравший 23 очка.
Следующие два поединка подопечные Майка Буденхольцера проведут на выезде против «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter