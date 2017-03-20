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20 марта 2017, 13:04 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Миллсэп пропустит два матча из-за травмы колена

Форвард «Атланты Хоукс» Пол Миллсэп будет вынужден пропустить следующие два поединка регулярного чемпионата НБА из-за повреждения колена.

Напомним, что Миллсэп не принимал участия в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (97:113). Тогда его место в стартовом составе занял форвард Эрсан Ильясова, набравший 23 очка.

Следующие два поединка подопечные Майка Буденхольцера проведут на выезде против «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».
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