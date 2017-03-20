Шакил О’Нил заявил, что Земля плоская

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По словам спортсмена, на такие мысли его навели частые поездки с побережья на побережье США. «Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов, не осязаю гравитацию и прочую чепуху. Вы видели все эти здания вне Атланты? Хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская», — подчеркнул он.

Как сообщает телеканал CBS, спортсмен решил высказать свое мнение по этой теме после того, как недавно аналогичную точку зрения на форму нашей планеты озвучил игрок «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг. Он также усомнился, что Земля — эллипсоид. Позднее, Ирвинг сказал, что просто пошутил и не думал, что его слова воспримут всерьез.

Шакил О'Нил начал карьеру в НБА в 1992-м, играл за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санс», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Дважды становился чемпионом ассоциации: трижды, выступая за «Лейкерс», и еще один раз — за «Хит». В составе сборной США становился победителем чемпионата мира-1994 и Олимпиады-1996.

Летом 2011-го 39-летний центровой объявил о завершении карьеры.