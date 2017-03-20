«Кливленд» обыграл «Лейкерс» в матче чемпионата НБА, Ирвинг набрал 46 очков
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Кливленду» со счетом 120:125 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе победителей самым результативным игроком стал Кайри Ирвинг, набравший 46 очков. У проигравших лучшим стал Д’Анджело Расселл (40).
«Кливленд» с 44 победами в 69 матчах занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» с 20 победами в 70 встречах идет последним на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
«Филадельфия» — «Бостон» — 105:99.
«Детройт» — «Финикс» — 112:95.
«Майами» — «Портленд» — 104:115.
«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 123:109.
«Торонто» — «Индиана» — 116:91.
«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 118:102.
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