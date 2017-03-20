«Кливленд» обыграл «Лейкерс» в матче чемпионата НБА, Ирвинг набрал 46 очков

В составе победителей самым результативным игроком стал Кайри Ирвинг, набравший 46 очков. У проигравших лучшим стал Д’Анджело Расселл (40).

«Кливленд» с 44 победами в 69 матчах занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» с 20 победами в 70 встречах идет последним на Западе.

Результаты других матчей игрового дня:

«Филадельфия» — «Бостон» — 105:99.

«Детройт» — «Финикс» — 112:95.

«Майами» — «Портленд» — 104:115.

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 123:109.

«Торонто» — «Индиана» — 116:91.

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 118:102.