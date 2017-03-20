Расселл, Янг и Монро оштрафованы за стычку на матче «Милуоки» — «Лейкерс»
Защитники «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл и Ник Янг, а также центровой «Милуоки Бакс» Грег Монро оштрафованы за участие в массовой стычке в ходе матча.
В третьей четверти защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон сфолил на Янге, за что тот толкнул его. Монро прибежал на защиту партнёра и толкнул Янга, получив в свою очередь толчок от Расселла.
НБА приняла решение оштрафовать Монро на $ 35 тыс., Янга на $ 25 тыс. и Расселла на $ 15 тыс.
Все трое игроков были удалены с площадки. «Милуоки» победил со счётом 107:103.
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