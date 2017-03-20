Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29132709/
20 марта 2017, 0:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Расселл, Янг и Монро оштрафованы за стычку на матче «Милуоки» — «Лейкерс»

Защитники «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл и Ник Янг, а также центровой «Милуоки Бакс» Грег Монро оштрафованы за участие в массовой стычке в ходе матча.

В третьей четверти защитник «Милуоки» Малкольм Брогдон сфолил на Янге, за что тот толкнул его. Монро прибежал на защиту партнёра и толкнул Янга, получив в свою очередь толчок от Расселла.

НБА приняла решение оштрафовать Монро на $ 35 тыс., Янга на $ 25 тыс. и Расселла на $ 15 тыс.

Все трое игроков были удалены с площадки. «Милуоки» победил со счётом 107:103.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Звезда НБА Шакил О’Нил усомнился в том, что Земля имеет шарообразную форму

Звезда НБА Шакил О’Нил усомнился в том, что Земля имеет шарообразную форму

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил признался, что у него нет никаких оснований утверждать, что Земля круглая. Соответствующее заявление спортсмен сделал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!