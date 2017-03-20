Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29132400/
20 марта 2017, 0:14 | Баскетбол: НБА | РИА Новости

Звезда НБА Шакил О’Нил усомнился в том, что Земля имеет шарообразную форму

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил признался, что у него нет никаких оснований утверждать, что Земля круглая. Соответствующее заявление спортсмен сделал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm.

Легендарный игрок <span class=error>НБА</span> <span class=error>Шакил</span> О'Нил признался что у него нет никаких оснований утверждать что Земля круглая. Соответствующее заявление спортсмен сделал в прямом эфире <nobr>интернет-радио</nobr> podbay. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

О’Нил пояснил, что на подобные размышления его натолкнули частые путешествия. «Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов. Вы хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская», — заявил спортсмен.

Телеканал CBS сообщил, что О’Нил решил высказаться на эту тему после недавних признаний игрока «Кливленда» Кайри Ирвинга, который также усомнился в том, что Земля имеет форму эллипсоида. Как позже выяснилось, спортсмен не думал, что его слова воспримут всерьез.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе

США расслабились, а России удалось совершить очередное чудо

Нидерландские избиратели решили судьбу Украины