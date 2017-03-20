Звезда НБА Шакил О’Нил усомнился в том, что Земля имеет шарообразную форму
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил признался, что у него нет никаких оснований утверждать, что Земля круглая. Соответствующее заявление спортсмен сделал в прямом эфире
интернет-радио podbay.fm.
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О’Нил пояснил, что на подобные размышления его натолкнули частые путешествия. «Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов. Вы хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская», — заявил спортсмен.
Телеканал CBS сообщил, что О’Нил решил высказаться на эту тему после недавних признаний игрока «Кливленда» Кайри Ирвинга, который также усомнился в том, что Земля имеет форму эллипсоида. Как позже выяснилось, спортсмен не думал, что его слова воспримут всерьез.
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