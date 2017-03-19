«Бостон» без Томаса проиграл «Филадельфии», Хорфорд набрал 27 очков

На протяжении всего матча команды вели равную борьбу, а победитель определился в последние две минуты, которые «Филадельфия» выиграла со счётом 9:4.



Результативнее всех в этом матче сыграл центровой «Бостона» Эл Хорфорд, который набрал 27 очков. У «Филадельфии» 23 баллами отметился форвард Дарио Шарич.



Отметим, что встречу пропустил лидер «Селтикс» Айзея Томас.