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19 марта 2017, 22:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Бостон» без Томаса проиграл «Филадельфии», Хорфорд набрал 27 очков

«Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного первенства НБА на своей площадке обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 105:99.

На протяжении всего матча команды вели равную борьбу, а победитель определился в последние две минуты, которые «Филадельфия» выиграла со счётом 9:4.

Результативнее всех в этом матче сыграл центровой «Бостона» Эл Хорфорд, который набрал 27 очков. У «Филадельфии» 23 баллами отметился форвард Дарио Шарич.

Отметим, что встречу пропустил лидер «Селтикс» Айзея Томас.
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