Баскетболисты «Далласа» на выезде обыграли «Бруклин» в матче чемпионата НБА

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Игра, прошедшая в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась победой «Далласа» со счетом 111:104 (32:26, 25:17, 25:29, 29:32). В составе победителей на паркете выделялись Дирк Новицки (23 очка, 9 подборов) и Хосе Хуан Бареа (20 очков, 7 передач). У «Бруклина» 27 очков и 7 подборов записал на свой счет Брук Лопес.

Следующий матч «Даллас» проведет дома 21 марта против «Голден Стэйт Уорриорз». «Бруклин» в этот же день примет «Детройт Пистонс».