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19 марта 2017, 22:10 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболисты «Далласа» на выезде обыграли «Бруклин» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Баскетболисты «Даллас Маверикс» на выезде обыграли «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Баскетболисты Даллас <span class=error>Маверикс</span> на выезде обыграли <span class=error>Бруклин</span> <span class=error>Нетс</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Игра, прошедшая в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась победой «Далласа» со счетом 111:104 (32:26, 25:17, 25:29, 29:32). В составе победителей на паркете выделялись Дирк Новицки (23 очка, 9 подборов) и Хосе Хуан Бареа (20 очков, 7 передач). У «Бруклина» 27 очков и 7 подборов записал на свой счет Брук Лопес.

Следующий матч «Даллас» проведет дома 21 марта против «Голден Стэйт Уорриорз». «Бруклин» в этот же день примет «Детройт Пистонс».
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