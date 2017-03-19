Баскетболисты «Далласа» на выезде обыграли «Бруклин» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 19 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Даллас Маверикс» на выезде обыграли «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Игра, прошедшая в воскресенье в
Следующий матч «Даллас» проведет дома 21 марта против «Голден Стэйт Уорриорз». «Бруклин» в этот же день примет «Детройт Пистонс».
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