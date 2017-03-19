Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29131720/
19 марта 2017, 21:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Форвард «Мемфиса» Парсонс пропустит остаток сезона

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Чендлер Парсонс пропустит остаток сезона из-за травмы.

20 марта баскетболист перенесёт операцию по восстановлению частично разорванного медиального мениска в левом колене, из-за чего не сможет вернуться на площадку до конца сезона, сообщает корреспондент ESPN Марк Спирз.

В нынешнем регулярном чемпионате Парсонс принял участие в 34 матчах. 28-летний баскетболист проводил на паркете по 19,9 минуты, собирая коллекцию из 6,2 очка, 2,5 подбора, 1,6 передачи, 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Дабл-дабл Джордана помог «Клипперс» разгромить «Кливленд» в матче НБА

Дабл-дабл Джордана помог «Клипперс» разгромить «Кливленд» в матче НБА

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Клипперс» разгромили действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Кливленд» со счетом 108:78 в домашнем матче регулярного чемпионата лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!