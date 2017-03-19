Форвард «Мемфиса» Парсонс пропустит остаток сезона

20 марта баскетболист перенесёт операцию по восстановлению частично разорванного медиального мениска в левом колене, из-за чего не сможет вернуться на площадку до конца сезона, сообщает корреспондент ESPN Марк Спирз.



В нынешнем регулярном чемпионате Парсонс принял участие в 34 матчах. 28-летний баскетболист проводил на паркете по 19,9 минуты, собирая коллекцию из 6,2 очка, 2,5 подбора, 1,6 передачи, 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.