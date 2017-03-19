Дабл-дабл Джордана помог «Клипперс» разгромить «Кливленд» в матче НБА
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Клипперс» разгромили действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Кливленд» со счетом 108:78 в домашнем матче регулярного чемпионата лиги.
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Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард хозяев Блэйк Гриффин, в активе которого 23 очка за 31 минуту. Центровой «Клипперс» Деандре Джордан сделал
В составе гостевой команды наибольшую результативность продемонстрировал легкий форвард Ричард Джефферсон, набравший 12 очков за 27 минут. У «Кливленда» сразу семь игроков набрали по 10 и более очков: Джефферсон, разыгрывающий Дерон Уильямс (11), атакующий защитник Джей Ар Смит (10), центровой Тристан Томпсон (11), тяжелый форвард Ченнинг Фрай (10), легкий форвард Иман Шамперт (10) и разыгрывающий Кэй Фелдер (10). Лидер команды легкий форвард Леброн Джеймс не принимал участие в матче.
«Кливленд» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 45 встречах из 68. «Клипперс» с 41 победой в 70 матчах идут пятыми на Западе.
В параллельной встрече «Хьюстон» в гостях одержал победу над «Денвером» — 109:105. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей, выступавший в матче на позиции разыгрывающего, Джеймс Харден, который в 19-й раз за сезон отметился
Лидер Западной конференции «Голден Стэйт» на своем паркете одержал победу над «Милуоки» — 117:92. Самым результативным в составе обеих команд стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, получивший повреждение лодыжки в предыдущем матче с «Орландо». В игре с «Милуоки» он набрал 28 очков за 30 минут. У гостей наибольшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Малкольм Брогдон (18).
Остальные результаты игрового дня:
«Атланта» — «Портленд» — 97:113;.
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 98:93;.
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 104:96;.
«Чикаго» — «Юта» — 95:86.
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