Дабл-дабл Джордана помог «Клипперс» разгромить «Кливленд» в матче НБА

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Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард хозяев Блэйк Гриффин, в активе которого 23 очка за 31 минуту. Центровой «Клипперс» Деандре Джордан сделал дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов, который стал для него 31-м в текущем сезоне при 69 сыгранных встречах. Кроме того, пять игроков команды смогли набрать по 10 и более очков за встречу: Джордан, Гриффин, разыгрывающий защитник Джамал Кроуфорд (13), атакующие защитники Остин Риверс (11) и Джей Джей Редик (16).

В составе гостевой команды наибольшую результативность продемонстрировал легкий форвард Ричард Джефферсон, набравший 12 очков за 27 минут. У «Кливленда» сразу семь игроков набрали по 10 и более очков: Джефферсон, разыгрывающий Дерон Уильямс (11), атакующий защитник Джей Ар Смит (10), центровой Тристан Томпсон (11), тяжелый форвард Ченнинг Фрай (10), легкий форвард Иман Шамперт (10) и разыгрывающий Кэй Фелдер (10). Лидер команды легкий форвард Леброн Джеймс не принимал участие в матче.

«Кливленд» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 45 встречах из 68. «Клипперс» с 41 победой в 70 матчах идут пятыми на Западе.

В параллельной встрече «Хьюстон» в гостях одержал победу над «Денвером» — 109:105. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей, выступавший в матче на позиции разыгрывающего, Джеймс Харден, который в 19-й раз за сезон отметился трипл-даблом из 40 очков, 10 подборов и 10 передач. Кроме того, это седьмой для него трипл-дабл в сезоне, при котором он набирает не менее 40 очков, защитник «Хьюстона» обновил собственный рекорд лиги по этому показателю. У «Денвера» самым результативным стал атакующий защитник Гэри Харрис (17), разыгрывающий Джамир Нельсон сделал дабл-дабл, набрав за 39 минут 15 очков и 11 передач.

Лидер Западной конференции «Голден Стэйт» на своем паркете одержал победу над «Милуоки» — 117:92. Самым результативным в составе обеих команд стал разыгрывающий хозяев Стефен Карри, получивший повреждение лодыжки в предыдущем матче с «Орландо». В игре с «Милуоки» он набрал 28 очков за 30 минут. У гостей наибольшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Малкольм Брогдон (18).

Остальные результаты игрового дня:

«Атланта» — «Портленд» — 97:113;.

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 98:93;.

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 104:96;.

«Чикаго» — «Юта» — 95:86.