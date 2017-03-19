28 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Сакраменто»
Очередной игровой день в НБА начался поединком между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». Матч прошёл на
Чизпик-Энерджи Арена в Оклахоме.
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С первых минут матча хозяева площадки захватили инициативу и не отдавали её сопернику вплоть до финальной сирены, что помогло им одержать убедительную победу — 110:94.
Лучшим в составе обеих команд стал разыгрывающий «Оклахомы» Рассел Уэстбрук, которому до очередного
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