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19 марта 2017, 0:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

28 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Сакраменто»

Очередной игровой день в НБА начался поединком между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». Матч прошёл на Чизпик-Энерджи Арена в Оклахоме.

Очередной игровой день в <span class=error>НБА</span> начался поединком между Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span> и Сакраменто <span class=error>Кингз</span>. Матч прошёл на <nobr>Чизпик-Энерджи</nobr> Арена в Оклахоме. Увеличить
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С первых минут матча хозяева площадки захватили инициативу и не отдавали её сопернику вплоть до финальной сирены, что помогло им одержать убедительную победу — 110:94.

Лучшим в составе обеих команд стал разыгрывающий «Оклахомы» Рассел Уэстбрук, которому до очередного трипл-дабла не хватило всего двух подборов (28 очков + 10 передач + 8 подборов). У «Сакраменто» лучшим стал Георгиос Папаяннис, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.
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