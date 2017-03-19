28 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Сакраменто»

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С первых минут матча хозяева площадки захватили инициативу и не отдавали её сопернику вплоть до финальной сирены, что помогло им одержать убедительную победу — 110:94.



Лучшим в составе обеих команд стал разыгрывающий «Оклахомы» Рассел Уэстбрук, которому до очередного трипл-дабла не хватило всего двух подборов (28 очков + 10 передач + 8 подборов). У «Сакраменто» лучшим стал Георгиос Папаяннис, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.