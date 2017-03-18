Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29126245/
18 марта 2017, 23:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Мемфис Гриззлис» подписал контракт с Уэйном Селденом

«Мемфис Гриззлис» продолжает производить перестановки в составе. Известный инсайдер Шамс Чарания сообщает, что руководство команды из Теннесси подписало соглашение с воспитанником системы университета «Канзас» Уэйном Селденом.

22-летний защитник не был выбран на драфте-2016, однако успел засветиться в нынешнем регулярном чемпионате, пребывая на 10-дневном контракте в «Нью-Орлеан Пеликанс». Там показатели Селдена составляли 5,3 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.

Для того, чтобы освободить место в ростере Селдену, «Мемфис» отчислит разыгрывающего Тони Дагласа. В нынешнем сезоне в активе последнего 24 игры, в которых он набирал по 4,9 очка, собирал по 2,5 подбора и раздавал по 2,3 ассиста в среднем за матч.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

«Даллас Маверикс» предложил продлить контракты Ютоффу и Харрису

Руководство «Даллас Маверикс» предложило вторые 10-дневные контракты тяжёлому форварду Джеродду Ютоффу и защитнику Мэнни Харрису, об этом сообщил известный инсайдер Марк Штайн на своей страничке в «Твиттере».
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!