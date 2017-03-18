«Мемфис Гриззлис» подписал контракт с Уэйном Селденом

22-летний защитник не был выбран на драфте-2016, однако успел засветиться в нынешнем регулярном чемпионате, пребывая на 10-дневном контракте в «Нью-Орлеан Пеликанс». Там показатели Селдена составляли 5,3 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.



Для того, чтобы освободить место в ростере Селдену, «Мемфис» отчислит разыгрывающего Тони Дагласа. В нынешнем сезоне в активе последнего 24 игры, в которых он набирал по 4,9 очка, собирал по 2,5 подбора и раздавал по 2,3 ассиста в среднем за матч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Memphis Grizzlies are signing Pelicans free agent Wayne Selden, releasing guard Toney Douglas, league sources tell <a href="https://twitter.com/TheVertical">@TheVertical</a>.</p>— Shams Charania (@ShamsCharania) <a href="https://twitter.com/ShamsCharania/status/843147734328758273">18 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>